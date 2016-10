Filme sobre o Axé traz Caetano, Ivete e figuras históricas da música baiana

Um documentário com presenças de artistas como Caetano Veloso, Luiz Caldas, Gerônimo, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Saulo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, entre outros, vai contar a história do Axé, gênero criado e desenvolvido a partir de Salvador.

Com direção de Chico Kertész, o filme “Axé: Canto do Povo de um Lugar”. Em um dos comentários, Caetano diz que a música produzida a partir de meados da década de 80 na Bahia "mudou o mundo". Entremeado de entrevista com outros nomes de peso, como o produtor Wesley Rangel, Bell Marques, o músico Alfredo Moura e Márcia Short, o doc traz imagens de arquivo que recordam a história do ritmo, como a passagem de Michael Jackson em Salvador, para gravação do clipe "They Don't Care About Us", com o Olodum. Produzido pela produtora Macaco Gordo, o filme participa da 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Competição Novos Diretores.