Em nove meses, polícia prendeu mais de 640 homicidas na Bahia

Entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2016 a polícia baiana prendeu cerca de 640 homicidas, alguns com até 30 mortes confessadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no mesmo período do ano passado 400 assassinos tinham sido capturados. Os dados são do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e representam um aumento de 23% da produtividade quando comparados com o mesmo período do ano passado.

Ocorrências coletadas pela Coordenação de Documentação e Estatística da Polícia Civil (Cdep) revelam o número de autuados pelo tráfico de drogas, uma das principais causas dos crimes cometidos em Salvador, também cresceu: o aumento de 14% nas prisões por este crime em comparação com 2015. Neste ano, também foram apreendidas 3.737 armas nos primeiros seis meses do ano. “Os números constatam que as polícias estão aprimorando as técnicas de combate à criminalidade e que, apesar das dificuldades, estão evoluindo na busca por Justiça”, comemorou o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa.