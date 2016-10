O mau cheiro na Lagoa

A reforma da Lagoa Grande é a maior e mais impactante obra de Feira de Santana. Deu a cidade mais que um espaço de lazer, deu um cartão postal. Muitas pessoas, no entanto, tem reclamado das condições das ruas ao seu redor, da presença de esgotos que continuam sendo lançados na Lagoa e do mau cheiro que emana do local- hoje de manhã estava insuportável-, a depender dos ventos.

É preciso completar o urbanismo do entorno e concluir o sistema de esgotamento da região que estava previsto nas verbas liberadas pelo governo federal. As estações elevatórias estavam sendo iniciadas e não podem se arrastar indefinidamente sob pena do feirense perder o encantamento com sua maior mudança urbana

Que o mau cheiro não exale da decisão de concluir a obra.