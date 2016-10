Bahia faz 4 a 0 no Tupi e cola de novo no G4

Antes da bola rolar, teve gente que disse que ir para o estádio em pleno domingo, às 19h30, era programa de índio. O adversário ainda era o Tupi. Prato feito para o trocadilho. Mas neste domingo (9), programa de índio mesmo era ficar em casa e perder o jogaço que rolou na Fonte Nova. Avassalador, o tricolor goleou por 4x0 em um jogo cheio de emoção. O resultado deixou o Bahia na 6ª posição, a dois pontos do G4. O resultado rendeu ao Bahia ainda o status de time com melhor saldo de gols da Série B.

O que você faz em oito minutos em um estádio? Para muitos torcedores, esse é o tempo que alguns torcedores levam para comprar um lanche, uma cerveja, ir ao banheiro. Para quem está em campo, é tempo suficiente para iniciar uma goleada.

Foi uma coisa linda de ver. Aos 11 minutos de jogo, Hernane recebeu na intermediária e deu um toquinho para Renato Cajá. O meia ajeitou com categoria e meteu um lindo chute para abrir o marcador. Emocionado, foi aos prantos no gramado. Um choro de lavar a alma.

Seis minutos depois, mais alma lavada. Desta vez, foi a vez do estreante Wesley Natã brilhar. Edigar Junio cruzou na medida para o garoto, que cabeceou para o fundo do gol e ampliou o marcador. Ele também chorou e foi abraçado pelos companheiros.

Enquanto o pessoal na arquibancada ainda comemorava, Juninho levou o torcedor à loucura. Aos 19, o volante cobrou falta de muito longe, cheio de categoria, e contou com um toquinho de cabeça de Gabriel Santos para ver o Bahia fazer 3x0.

Na brincadeira infantil de esconde-esconde, quando alguém aparece, o outro grita: “um, dois, três, salve eu!”. Foi bem o que aconteceu no jogo. O Bahia não se escondeu, chamou a responsabilidade e se salvou de uma possível distância para o G4.

Dono do jogo, o Bahia reduziu o ritmo e administrou o resultado até o intervalo. Entre um tempo e outro, o jogador Marcel, do Tupi, chegou a dizer as seguintes palavras sobre o Tupi: “O time que está na zona de rebaixamento não pode jogar sem garra, vibração. Nosso time é bom, mas tomamos gols de vacilo”. Desculpa, Marcel, mas foi o Bahia quem brilhou mesmo.

Na segunda etapa, o Tupi até tentou ofuscar ao chegar com muito perigo em jogadas de Giancarlo, duas vezes, e Bruno Sales. Mas não adianta. Não teve jeito. Era Dia de Bahêa, como o próprio clube 'previu'.

Após um festival de erros aos 21 minutos, com Hernane perdendo gol de frente e de costas, ao tentar de calcanhar, o Bahia voltou a brocar. Mas não foi com o Brocador, que não estava inspirado.

O responsável por aumentar a goleada foi Régis. Aos 24, Tinga cruzou rasteiro na área e Hernane deixou passar. Régis aproveitou e, de canhota, marcou o quarto gol tricolor.

O Bahia ainda tentou chegar ao quinto gol novamente com Hernane, mas a bola passou direto e ficou por isso mesmo. Nada mal. Por sorte, o Bahia ainda contou com tropeços de Avaí e Londrina, que estão à frente do tricolor na tabela.

O Bahia volta a campo na sexta-feira, pela 31ª rodada da Série B. O tricolor enfrentará o Brasil de Pelotas, às 21h30, na Fonte Nova.