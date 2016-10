Capotamento na BR-116 deixa uma pessoa morta e duas feridas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, após um carro de passeio capotar na noite do último sábado, na BR-116, em Feira de Santana. Os feridos, o motorista e a carona, foram encaminhados para o Hospital Emec.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h, entre as cidades de Santa Bárbara e Feira de Santana.

O carro seguia no Km-348 da rodovia, quando outro veículo invadiu a contramão, durante uma ultrapassagem. O motorista do carro acidentado foi para o acostamento, mas quando tentou retornar à pista, perdeu o controle da direção e capotou. Uma mulher, que estava no banco de trás, foi arremessada para fora do veículo e morreu. Entre os feridos, o motorista, do sexo masculino, permanece internado, mas não corre risco de morte. A carona, uma mulher, teve ferimentos leves e já foi liberada.

O corpo do passageiro que morreu no acidente foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana (DPT), onde passará por perícia.