Cartórios de Feira de Santana começam a receber justificativas eleitorais

Os cartórios eleitorais em Feira de Santana (BA) já começaram a receber os requerimentos de justificativa eleitoral. Os eleitores que não compareceram às urnas na eleição do último dia 2 de outubro deverão apresentar o documento à Justiça Eleitoral até 1º de dezembro. Na cidade, o pleito municipal reelegeu em 1º turno o prefeito José Ronaldo.

A votação no local ocorreu dentro da normalidade, sendo a totalização dos votos concluída por volta das 21h30, ainda no domingo (2/10). Dos 397.588 eleitores aptos no município, 67.971 (17,10%) se abstiveram, 8.314 (2,52%) votaram em branco e 22.622 (6,86%) anularam o voto.

Os quase 68 mil eleitores que deixaram de votar no município já poderão comparecer aos seus cartórios eleitorais e entregar o requerimento de justificativa. A Justiça Eleitoral também permite o envio do documento pelo correio ao juiz da zona eleitoral onde o eleitor está inscrito.

Procedimento

Além de preencher o requerimento de justificativa, o eleitor deverá reunir documentação que comprove a impossibilidade do comparecimento. São aceitos, por exemplo, atestados médicos e comprovantes de passagens. O formulário pode ser obtido gratuitamente nos postos de atendimento da Justiça Eleitoral, nos cartórios ou pela internet, no site do TRE-BA.