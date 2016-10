Capoeiristas de várias cidades participam de evento em Feira

O toque no atabaque e a música de letras simples que embala as rodas de capoeira foi ouvida com toda sua beleza, força e energia neste final de semana no Ginásio Municipal de Esportes, que sediou o IV Encontro Baiano de Capoeira Portal do Sertão e o XIV Batizado e Troca de Cordões da Associação Oásis Capoeira.

Mais de cem capoeiristas de várias cidades, como Salvador, Serrinha, Queimadas e Santo Amaro participaram do evento, que teve como objetivo, de acordo com o mestre Roni, um dos organizadores, integrar os grupos, bem como observar os estágios de cada um deles, no sentido de evolução da arte.

Ele ainda disse que o estilo praticado pelos grupos nasceu no Recôncavo – não se enquadra como regional ou angola, e que para ser um futuro mestre, o aluno deve seguir as orientações do seu mestre e obedecer os fundamentos da associação. Esta caminhada leva cerca de 25 anos para ser concluída.

Um dos presentes foi o mestre Nonato, modelo de capoeirista para grande parte dos mestre da cidade. Para ele, o esporte não apenas evoluiu muito nos últimos anos, em termos de técnica, como não é visto como uma atividade menor. “As pessoas passaram a respeitar a capoeira e seus praticantes”.