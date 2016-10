Ex-funcionário de lotérica é preso por desviar R$ 144 mil de clientes

O ex-funcionário de uma lotérica do município baiano de Chorrochó, no vale do São Francisco, foi preso em Paulo Afonso. De acordo com a Polícia Civil, Paulo Mique Araújo Dantas, de 34 anos, é acusado de desviar R$ 144 mil das contas de clientes do local onde trabalhava e tinha um mandado de prisão em aberto.

A polícia apurou que ele acessava as contas de clientes que utilizavam o serviço da lotérica para realizar saques e aproveitava para furtar quantias em dinheiro. De acordo com as investigações, mais de 70 clientes foram lesados, a maioria moradores da zona rural de Chorrochó. Paulo está preso no Conjunto Penal de Paulo Afonso à disposição da Justiça. As informações são do Bahia Notícias.