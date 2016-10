Riachão do Jacuípe: PM é morto com golpe de faca em serviço

Um policial militar foi morto na noite do sábado (8) em Riachão das Neves, na Bahia, quando estava em serviço. Décio Augusto Souza Oliveira, 32 anos, foi atacado por trás, sendo atingido por um golpe de faca no pescoço, segundo informação da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido para um hospital regional, mas acabou falecendo.

Segundo nota da PM, o soldado, que era lotado na 86ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Formosa do Rio Preto), estava trabalhando na praça pública da cidade quando foi atacado por um homem armado com uma faca. O soldado chegou a reagir e chegou a atirar, mas acabou caindo no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o soldado ferido ao hospital.

O suspeito pelo crime fugiu, mas foi localizado depois em uma chácara da região. Segundo o Correio, a PM informou que ele reagiu à tentativa de prisão e foi ferido, morrendo no local. A delegacia da cidade informou que o suspeito foi morto a tiros e até o momento foi identificado somente como Wellington.

O soldado Décio fazia parte da PM-BA há sete anos. Ele deixa esposa e duas filhas, uma de seis anos e outra de apenas dois meses. O corpo será velado e sepultado com honras militares nesta segunda (10), no cemitério municipal de Santa Rita de Cássia