Assessores pressionam Dilma a assumir cargo em governo de esquerda, diz coluna

Com a possibilidade de assumir cargos públicos, aprovada no Senado durante a votação de seu impeachment, a ex-presidente Dilma Rousseff pode assumir alguma pasta de governos estaduais.

De acordo com a coluna Radar Online, da revista Veja, assessores mais próximos da petista insistem que ela assuma uma vaga no secretariado de algum governo de esquerda. Entre as possibilidades, estariam Flavio Dino (PCdoB), no Maranhão, e Fernando Pimentel (PT), em Minas Gerais. A ex-presidente, contudo, resiste, mas informou que vai avaliar a proposta.