Embasa desativa ligação clandestina de água em lava jato de Feira de Santana

Na semana passada, técnicos da Embasa realizaram uma operação de fiscalização, em parceria com a Polícia Militar, e identificaram um posto de lavagem de carros na Avenida Artêmia Pires com uma ligação clandestina feita diretamente na rede de abastecimento, sem passar pelo hidrômetro. A ligação clandestina foi retirada, o dono do posto de lavagem foi notificado e tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa e regularizar a situação do imóvel junto à Embasa.

"Quem utiliza ligação clandestina não se preocupa com o controle do consumo e acaba prejudicando os consumidores regulares por causa do desperdício. É uma prática criminosa que precisa ser cada vez mais combatida”, afirmou o gerente comercial da Embasa, Lucas Araújo. O gerente acrescenta que denúncias da população são uma arma importante no combate às fraudes e podem ser feitas de forma anônima pelo call center da Embasa - 0800 0555 195 - ou pela Central de Serviços no site www.embasa.ba.gov.br.

Crime previsto em lei - A prática de furto de água é qualificada como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cujo parágrafo 3º, ao tratar de furtos, equipara “à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico”. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos e multa. O valor individual de cada multa pode chegar a R$ 157, acrescido do preço do serviço executado para sanar a fraude, além de uma estimativa do desperdício causado pelo ato criminoso. As informações são da Ascom.