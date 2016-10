Dom Itamar: Missão de prevenir e curar

No dia 18 de outubro, dia do apóstolo São Lucas, definido pelas páginas da Bíblia como o médico Lucas, comemora-se o Dia do Médico. Com emoção e alegria, dor e esperança, em suas mãos, colocamos nossa vida. Para muitos, chegar perto de um profissional da medicina é sentir dentro de si um novo ânimo e uma nova esperança.

OS MÉDICOSlutam, incansavelmente, para que possamos ter garantida a nossa saúde, de nossos filhos e familiares. Eles formam um elo imprescindível entre doentes, enfermeiros, familiares e todos que contribuem para que a qualidade de vida seja assegurada. O médico deve ser um defensor da vida, um servidor da saúde e um promotor da medicina preventiva.

“O MÉDICO,mais que reparador do corpo, precisa ser, especialmente nestes dias difíceis e angustiados em que vivemos, um ouvinte da alma alheia. Afinal, seu consultório, é um confessionário, onde se professam sonhos, amores, dores e sofrimentos. Onde sempre se conjuga a fragilidade e a esperança. Onde se desabafa e se busca a libertação dos silêncios que oprimem” (Dr. César Oliveira).

O GRANDE pensador Sirácidas falando sobre a missão do médico escreveu. “A ciência do médico o faz levantar a cabeça. Deus criou remédios saídos da terra e o homem ajuizado não os rejeita. Foi Ele quem deu aos homens a ciência. Por ela, o médico trata e acalma a dor. Filho, na doença roga ao Senhor e Ele te curará. Depois, dá lugar ao médico. Chega o momento em que teu restabelecimento está em suas mãos”.

SER MÈDICO é mais do que um trabalho, é um sacerdócio, pois esse profissional da saúde cuida e trata da obra prima de Deus que é o ser humano e procura imitar a Jesus que disse: “Eu vim para que todos tenham Vida e Vida em abundância” (Jo 10,10). Ficamos, por isso, aliviados e mais seguros quando encontramos no médico um pouco do rosto misericordioso de Jesus.

QUEREMOSagradecer ao nosso médico, o médico amigo, o médico da família, da empresa e de nossas organizações. Que Jesus, médico do corpo e da alma, proteja os médicos. Por isso, oremos: Senhor Jesus, iluminai os médicos para que possam atender com dedicação todos os doentes, colaborar com os colegas de profissão e promover a vida. Senhor Jesus, Médico divino, torna os médicos sempre prontos na missão de prevenir enfermidades, aliviar os sofrimentos e prolongar a vida das pessoas.

+ Itamar Vian

Arcebispo Emérito

di.vianfs@ig.com.br