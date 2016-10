Comércio abre em horário especial nesta segunda e terça-feira

Nesta segunda e terça-feira, as lojas comerciais do centro de Feira de Santana vão funcionar das 9h às 19h, com vistas à demanda pela passagem do Dia das Crianças, nesta quarta-feira, 12. A extensão do horário de funcionamento dos estabelecimentos foi autorizada pelo Executivo Municipal que atendeu a solicitação conjunta dos sindicados patronal e dos empregados do setor.

Levou-se em consideração, para a autorização, termos da Convenção Coletiva. O comércio já funciona em horário diferenciado desde o último sábado, quando fechou às 16h. O Dia das Crianças é uma das datas comemorativas mais positivas para o comércio, principalmente no setor de brinquedos, quando pais presenteiam seus filhos.

Outras datas importantes para o comércio local é o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e o Natal. Há o registro de aquecimento nas vendas durante o período junino.