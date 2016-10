Homem é detido ao tentar entrar em presídio com celulares em prótese na perna

Um homem foi detido ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em Manaus (AM), com materiais proibidos escondidos dentro de uma prótese de perna.

O homem visitaria o irmão Noruega do Nascimento de Oliveira, para quem entregaria dois celulares, seis chips, três baterias, um fone de ouvido e um cabo USB. De acordo com o G1, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o flagra foi feito em revista obrigatória aos visitantes e que o homem foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia.

A autorização de vista deverá ser suspensa por 30 dias.