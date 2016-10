Juazeiro: Filho de vereador eleito morre afogado no Rio São Francisco

Um filho de um vereador eleito em Juazeiro, no Sertão do São Francisco, morreu após se afogar no Rio São Francisco, no domingo (9). O jovem Alan Santos, de 24 anos, teve o corpo encontrado na localidade de “croinha”, próximo à estação de captação do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) no São Francisco.

Alan é filho do vereador eleito Domingos Alves Viana, conhecido como Domingão da Aliança (PRTB). De acordo com o Blog do Geraldo José, o edil precisou ser levado para uma unidade de saúde após saber do ocorrido. Não há mais informações sobre as causas nem a respeito do sepultamento da vítima.