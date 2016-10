Juntos, Shakira e Bolt doam 25 milhões de dólares para reconstrução do Haiti

A passagem do furacão Matthew pelo Haiti, na última semana, devastou o país, deixando mais de mil mortos e milhares de pessoas atingidas.

Com o objetivo de ajudar na reconstrução do país, a cantora Shakira fez uma doação de US$ 15 milhões, quantia mais alta já divulgada. Por sua vez, também no intuito de contribuir, o jamaicano Usain Bolt, que foi um dos destaques dos Jogos Olímpicos Rio 2016, doou US$ 10 milhões.

Essa é a segunda vez que a colombiana ajuda a reerguer o país. Em 2010, quando o Haiti foi atingido por um terremoto, ela cedeu cerca de US$ 1 milhão, além de participar de várias campanhas para arrecadar dinheiro e donativos aos sobreviventes. As informações são do Ofuxico.