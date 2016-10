Justiça determina o bloqueio do Facebook em todo o país; página é retirada do ar

A Justiça Eleitoral de Joinville, em Santa Catarina, determinou na última terça-feira (5) que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendesse o Facebook por 24 horas em todo o país. A decisão foi provocada por "desobediência da legislação eleitoral", segundo a Justiça, devido a uma página com conteúdo ofensivo ao candidato Udo Dohler (PMDB).

Durante a suspensão, o juiz eleitoral Renato Roberge havia determinado que a rede social informasse aos usuários que estaria inoperante por desobedecer uma ordem eleitoral. O Facebook afirmou que não vai se pronunciar oficialmente sobre o caso, mas retirou do ar o perfil anônimo.

A página, motivo da suspensão, montava fotos usando o rosto do candidato e publicava ainda conteúdos ofensivos. Em sua decisão, o juiz determinou a exclusão do perfil durante o período eleitoral e que o Facebook forneça o IP ou informações que levassem a identificação do dono da página.

Em nota, a rede social informou que a rede social não será bloqueada e que retirou a página solicitada pela Justiça Eleitoral do ar. "O Facebook tem profundo respeito pelas decisões da justiça brasileira e cumpriu a ordem judicial dentro do prazo estabelecido", disse, em nota, um porta-voz do Facebook.