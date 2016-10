Quatro barragens baianas têm reservatórios em estado crítico

O último levantamento semanal sobre o volume útil de água de reservatórios públicos baianos, divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), mostrou que quatro das 16 principais barragens do estado estão com o seu volume de água em níveis críticos. A barragens nesta situação são a Água Fria II, Joanes I e II e Sobradinho.

Como o problema em Água Fria II é o seu tamanho, a solução encontrada foi a construção da barragem de Catolé, que levará três anos para ficar pronta. Enquanto isso, será implantado um sistema de bombeamento emergencial. Já o problema nas barragens Joanes I e II terminaram é que o período das chuvas terminou com apenas 70% de sua capacidade.

Um Plano Estadual de Segurança Hídrica proposto pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia (Sihs), vai mapear os problemas nos recursos hídricos do estado para propor soluções.