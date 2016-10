Câmara autoriza viagem de Ronaldo à Colômbia

A Câmara de Feira de Santana autorizou hoje o prefeito José Ronaldo a se ausentar por nove dias (de 12 a 21 de outubro) para viagem ao exterior. Neste período, ele participa de um congresso na Colômbia, que vai dos dias 12 a 15 de outubro em Bogotá, tratando de temas diversos referentes a centros urbanos.

A mobilidade, questão em que Bogotá passou a ser uma referência a partir da implantação do BRT, é uma das temáticas. Mas o congresso da CGLU (Ciudades e Gobiernos Locales Unidos), instituição que tem sede em Barccelona, Espanha, vai abordar assuntos variados, como desenvolvimento sustentável, cultura, combate às drogas, capacitação de coletoras de resíduos, e experiências de cidades ao redor do mundo, com a presença de prefeitos e outros representantes de prefeituras.