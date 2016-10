Cantor e compositor Pietro Leal se apresenta no Teatro do Cuca

O cantor, compositor, ilustrador e poeta Pietro Leal se apresenta na próxima sexta-feira (14), no Teatro do Cuca, às 20 horas, pelo projeto Cores & Cantos, ação promovida pelo Feira Coletivo Cultural em parceria com a Ruffo Marketing, Cultura e Arte.

Atualmente morando em São Paulo, Pietro, que foi vocalista e fundador da banda Pirigulino Babilake, toca em Feira de Santana com o show solo Estereótica.



Se apresentando no formato voz e violão, Pietro fará um passeio por suas canções e poesias, costurando a apresentação com histórias que mostram a canção sob a ótica do compositor. O show Estereótica mostra os diversos estereótipos musicais que o compositor assume para dar vida às suas canções.



Além de obras inéditas, o show traz canções como "Chinelo de cristal", "Quarto crescente" e "O banho".



Serviço

O que: Ruffo e Feira Coletivo apresentam Projeto Cores & Cantos

Quem: Pietro Leal

Onde: Teatro do Cuca - Rua Conselheiro Franco, 66 - Centro, Feira de Santana

Quando: 14 de outubro (sexta-feira), às 20 horas

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Pra saber mais: www.facebook.com/ feiracoletivo