Biel é condenado a pagar R$ 4.400 para instituição de caridade por injúria

O cantor Biel foi condenado pela Justiça nesta segunda-feira, 10, a pagar R$ 4.400 a uma instituição de caridade após o processo de injúria movido pela jornalista Giulia Pereira. De acordo com Ana Paula Cortez, advogada da jovem, Biel terá 30 dias para fazer o depósito em conta judicial do Estado. A instituição a ser beneficiada pelo pagamento único do cantor ainda será definida pela Justiça.

Após a audiência com juiz, realizada no Juizado Especial Criminal (Jecrim), na região da Barra Funda, em São Paulo, Biel pediu para conversar com Giulia e pediu desculpas à jovem.

"Ela aceitou e disse que só esperava que ele tivesse aprendido a lidar com o ser humano e explicou que não era nada pessoal. Os dois conversaram ao nosso lado, sem nenhuma intervenção dos advogados. Zeramos esse assunto", comemorou a advogada.

Ana Paula comentou ainda que Giulia não teve medo do encontro com Biel, mas se emocionou durante a conversa. "Isso já era esperado... Ela só queria que ele aprendesse a tratar bem as pessoas", afirmou.

Biel esteve na audiência acompanhado do pai e do advogado. "O advogado dele disse acreditar que ele realmente tenha mudado e que ele tem um coração bom. Espero que tenha aprendido mesmo", comentou Ana Paula. Na sessão, o cantor concordou com a pena e assinou um documento em que se compromete a pagar o valor de R$ 4.400.

Relembre o caso - Biel foi acusado de assédio sexual pela repórter do portal iG em junho, após fazer comentários considerados abusivos durante uma entrevista. Ele chegou a convidá-la para ir a um motel e disse que se a pegasse a "quebraria no meio". Na época, o cantor questionou: "Não sei como não levaram na brincadeira". Dias depois, fez um vídeo se desculpando pelo ocorrido.

A advogada da repórter explicou que o entendimento de assédio sexual foi por parte da delegada na ocasião da queixa. Mas, por entender que as características do ocorrido no dia da entrevista não caracterizava assédio, ela e a repórter entraram com uma queixa crime de juízo de injúria.

Essa não foi a única queixa de injúria movida contra Biel. Dias após a denúncia da primeira repórter, uma segunda jornalista fez a mesma acusação contra o cantor na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo.

Essa não foi a única polêmica atrelada ao nome de Biel nos últimos meses. Após a acusação da jornalista, ele se envolveu em um acidente de carro, no qual foi acusado de não prestar socorro à vítima.

Após isso, diversos posts polêmicos do cantor foram resgatados em sua rede social. Com isso, o cantor tornou sua conta privada e acabou perdendo o selo de verificação oficial na rede social.