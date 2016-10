Cinco municípios decretam emergência pela seca. Já são 91

Os municípios de Angical (Bacia do Rio Corrente); Maracás (Vale do Jequiriçá); Andaraí, Utinga (Chapada Diamantina); e Barreiras (Bacia do Rio Grande), contam com o auxílio técnico do Governo do Estado para a homologação dos Decretos Municipais de Situação de Emergência. Com eles sobe para 91 o número de municípios declarados em Situação de Emergência devido às baixas precipitações. Os municípios estão sendo castigados pela seca e enfrentam dificuldades para manter o abastecimento de água potável para a população.



Na atividade agropecuária, a diminuição da produção chega até 70%. Na pecuária, a situação também não é diferente, e o prejuízo já soma 60%.



Os municípios que estiverem enfrentando problemas devido à seca, devem acionar a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), que enviará os técnicos para uma visita às localidades para confirmar in loco a situação e auxiliar nas documentações necessárias.