Micareta 2017 será em maio

Datas para os três anos seguintes também estão definidas

A Micareta de Feira de Santana em 2017 será realizada no mês de maio, entre os dias 18 e 21. A data foi definida em reunião na noite desta segunda-feira, 10, na Sala de Imprensa Arnold Silva, no Ceaf (Centro de Atendimento ao Feirense), com a presença de representantes dos segmentos envolvidos com a festa e o prefeito José Ronaldo de Carvalho, que esteve acompanhado por membros da equipe de governo. Na oportunidade também foram definidas as datas para as Micaretas de 2018, 2019 e 2020.

A única exceção em relação ao mês foi na festa do próximo ano. As demais continuarão sendo realizadas em abril. Em 2018 entre os dias 19 e 22/04; em 2019 de 25 a 28/04; e em 2020 de 23 a 26/04. A assembleia também foi composta por representantes de entidades de classe e vereadores. O principal ponto para a mudança no próximo ano é a quantidade de "feriadões" no mês de abril: serão três, ao todo, incluindo o que é referente ao 1º de maio.

De acordo com os donos de blocos e camarotes, os feriados prejudicam as vendas de abadás e ingressos. "Muitas pessoas preferem viajar nesse período, e isso reflete negativamente no nosso segmento. Por isso sugerimos a mudança, que foi acatada pela maioria", ressaltou o empresário Antônio Digs.

Na oportunidade o prefeito José Ronaldo também revelou que até o mês de maio do próximo ano a avenida Presidente Dutra, no trecho do cruzamento com a avenida João Durval Carneiro, onde está sendo construída a segunda trincheira dentro do projeto do BRT, estará liberada para o tráfego, e não comprometerá o circuito da festa.

Ele avaliou positivamente a reunião. "Uma festa como a Micareta não deve ser decidida exclusivamente pelo governo, mas sim pela sociedade, a partir dos segmentos que fazem parte dela. E assim sempre foi feito em nossa gestão. É muito importante essa relação com os dirigentes de blocos, de camarotes, com entidades do comércio, como também é bastante salutar a participação da Câmara Municipal nessa discussão", apontou.

O gestor municipal também frisou que a Micareta de Feira de Santana é a única festa do gênero, aberta ao público, que sobreviveu no país. "Várias outras festas criadas nos mesmos moldes da nossa, de ser um carnaval de rua, fora de época, não sobreviveram ou acabaram sendo totalmente privatizadas", revelou José Ronaldo.

