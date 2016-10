Vereador diz que colegas querem aumentar salários para R$ 20 mil

Os vereadores planejam aumentar o salário de R$ 15 para R$ 20 mil, de acordo com o vereador David Neto, que fez a revelação em discurso na tribuna da câmara, na sessão desta segunda-feira (10).

Por lei, os valores de salários dos vereadores da legislatura seguinte (e do prefeito) são fixados pelos vereadores que estão terminando o mandato. Portanto, após as eleições já é tradição que eles aumentem o salário.

Mas David Neto, que não conseguiu a reeleição no domingo (02), prega a revolta dos feirenses, dizendo que sempre foi contra o reajuste, mesmo antes das eleições.

“Temos que convocar a população. E na hora de aumentar o salário, a Feira tem que vir para cá. Fazer igual fizeram nas outras cidades. Tem que vir pra cá e brigar”, orienta David, lembrando de movimentos bem sucedidos em cidades do Sul do pais, onde os protestos dos moradores fizeram os vereadores recuarem do aumento.

David sempre reivindicou que a Câmara gastasse mais para conceder benefícios aos assessores, como funcionários e carro. Mas em relação ao salário, diz não ser tão liberal. “Não tem necessidade nenhuma de aumentar. O salário de vereador dá muito bem para se manter. Tem cidades que reduziram. Acho que o que tem que dar ao vereador é estrutura”, insiste.