Revelação do The Voice Kids faz pocket show amanhã no Boulevard

Para comemorar o Dia das Crianças, na próxima quarta-feira (12), o Boulevard Feira recebe Jamille Silva, ex participante do The Voice Kids 2016. Em um evento para toda a família, a cantora mirim promete animar o público do shopping em seu pocket show.

Jamille Silva tem 11 anos e mora em Riachão do Jacuípe, no The Voice Kids a menina ficou no time dos técnicos Victor & Léo e encantou o país com seu talento e carisma. A apresentação acontece na Praça de Alimentação a partir das 16h e conta com um repertório especial.

Além do pocket show, o Boulevard promove diversos eventos e atividades para entreter as famílias no mês das crianças. Confira a programação: