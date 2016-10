José Ronaldo transmite o cargo ao vice-prefeito

Entre esta quarta-feira, 12, ao dia 20, o Executivo Municipal vai ser comandado interinamente pelo vice-prefeito Luciano Ribeiro, que ocupa o posto pela terceira vez nesta gestão. A transmissão do cargo ocorreu na manhã desta terça-feira, 11, em solenidade na Sala de Imprensa Arnold Silva, no Ceaf (Centro de Atendimento ao Feirense).

José Ronaldo viaja para Bogotá, capital da Colômbia, onde participará do 5º Congresso de CGLU - Cumbre Mundial de Líderes Locales e Regionales, que vai discutir questões relacionadas à mobilidade urbana, transporte público e gestão democrática. Participarão gestores de cidades inseridas em regiões metropolitanas.

A passagem do cargo foi realizada com a leitura do Termo de Transmissão pelo procurador Geral do Município, Cleudson Almeida. Acompanharam o ato o deputado estadual José de Arimateia, membros da equipe de governo, vereadores e profissionais da imprensa local.

Luciano Ribeiro disse que dará continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado por José Ronaldo, com quem mantém "uma convivência harmoniosa". "Não farei mudanças. Manterei o governo funcionando e a ‘casa’ em ordem", disse o prefeito interino, que continuará despachando em sua sala, no Ceaf.

Após transmitir o cargo ao vice-prefeito Luciano Ribeiro, o prefeito falou sobre a viagem a Bogotá, onde vai acompanhar os avanços em mobilidade urbana. Ele vai acompanhado do secretário de Planejamento, Carlos Brito.

“Iremos conhecer os grandes projetos em mobilidade urbana e transporte público implantados em outros países, adquirir novos conhecimentos para tentarmos aplicar aqui em Feira de Santana”.