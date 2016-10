Jornalista é condenada a pagar R$ 450 mil de indenização a Luciano Huck

A colunista do portal R7 e apresentadora do quadro 'Hora da Venenosa' no programa 'Balanço Geral', da Record, Fabíola Reipert, foi condenada pela Justiça a pagar R$450 mil a Luciano Huck após um comentário feito no programa vespertino.

Fabíola disse em uma das edições do programa que o casamento do apresentador com Angélica estava passando um uma crise conjugal. Em seu blog na internet, Fabíola chama Luciano e a esposa de "casal margarina", uma referência aos casais aparentemente felizes, estrelas dos comerciais.

De acordo com a revista 'Veja', a emissora se responsabilizou pela dívida. Esta não é a primeira polêmica que a colunista se envolve. A última teria sido o boicote de Luan Santana a emissora após Fabíola sugerir em suas notas que o cantor teria reatado o relacionamento com seu ex-personal trainer, Gutão, em uma viagem que o sertanejo teria feito com um grupo de amigos.