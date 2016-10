Furão renuncia à prefeitura de São Gonçalo alegando motivos de saúde

O prefeito de São Gonçalo dos Campos, Antônio Dessa Cardozo (Furão), renunciou ao mandato na tarde desta terça-feira (11).

A decisão foi anunciada durante entrevista à Rádio Povo, no programa Diário da Feira, que tem à frente Juarez Fernandes. Na entrevista Furão justificou sua renúncia, entre outras coisas, a uma cirurgia cardíaca programada para a próxima semana, em São Paulo.

Com a renúncia de Furão, assume a prefeitura de São Gonçalo dos Campos o vice-prefeito Flavio Barreto Falcão (Fau Bulê).

Na eleição do dia 2, Furão não conseguiu eleger seu candidato, Tarcísio, que teve 37% dos votos, contra 52% do eleito, Carlos Germano. O vice-prefeito que foi eleito é o próprio Flávio Falcão. O fato de ele ser o vice do prefeito eleito foi um motivo alegado por Furão na carta de renúncia endereçada ao presidente da Câmara de São Gonçalo, Carlos Cerqueira da Purificação. “Considerando que o atual vice-prefeito exercerá o mesmo cargo a partir de janeiro de 2017, nada mais sensato que renunciar ao meu cargo, para que o mesmo possa inteirar-se de todas as atividades rotineiras e realizar a referida transição de maneira adequada”, argumenta.

Antônio Dessa está em seu terceiro mandato. Foi prefeito em São Gonçalo dos Campos de 2001 a 2004, voltou para o período de 2009 a 2012 e reelegeu-se em 2013.