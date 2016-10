Dia das Crianças: comércio de Feira está autorizado a funcionar nesta quarta

As lojas do centro comercial de Feira de Santana estão autorizadas a abrir nesta quarta-feira (12), feriado do Dia das Crianças. Quem ainda não comprou o tradicional presente da criançada terá oportunidade até às 14 horas.

Por conta da data especial, o comércio funcionou e horário especial nos últimos dias, fechando às 19 horas e registrando um grande movimento.

O América Outlet funciona das 9 às 21 horas. Já o Shopping Boulevard abre das 14 às 20h.

A maioria dos supermercados também funcionam neste feriado, diferente dos órgãos públicos que não atuam em regime de urgência – essas repartições reabrem nesta quinta-feira (13).