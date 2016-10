Preso em Santo Estevão um dos criminosos mais procurados de Goiás

Um dos criminosos mais procurados do estado de Goiás, segundo a Polícia Federal (PF), foi preso na Bahia, na última terça-feira (11), no município de Santo Estevão, distante cerca de 100 km de Salvador.

O rapaz, identificado como Engri Júnior Almeida Maia, era foragido da Justiça, de acordo com a PF, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas uma arma de fogo e quatro quilos de maconha, que estavam escondidos no dentro do carro conduzido por Engri.

Ainda conforme a polícia, o suspeito foi encaminhado ao Posto da Polícia Federal em Feira de Santana - cerca de 35 km de Santo Estevão - onde foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Logo depois, ele foi conduzido ao presídio da região, onde permanece à disposição da Justiça.