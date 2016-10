GM enfrenta 64ª Cia da PM pelo Campeonato das Forças de Segurança

O time da Guarda Municipal enfrenta, nesta quarta-feira, 12, a equipe da 64ª Cia da PM, pela terceira rodada do Campeonato das Forças de Segurança de Feira de Santana.

A partida será realizada pela manhã, no Estádio Beira Riacho. "Os Guardas" venceu as duas partidas que disputou: derrotou a OAB e a 66ª Cia da PM, ambos por 1 a 0.

O campeonato, que acontece pela segunda vez, tem a participação de 14 equipes, sendo dez da PM, mais os convidados OAB, Guarda Municipal, Exercito e Agentes de Presídio.

As rodadas acontecem às sextas-feiras e aos sábados, no Beira Riacho, na Rua Nova, e no Campo do Jaime, no Sítio Mathias.