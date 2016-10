Brasil bate a Venezuela por 2 a 0 e assume a liderança das Eliminatórias

A seleção brasileira viajou até a cidade de Mérida para enfrentar a seleção da Venezuela na terça-feira (11), em partida válida pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Sem Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a equipe Canarinho somou sua quinta vitória seguida sob o comando do técnico Tite, que manteve 100% de aproveitamento. Com gols de Gabriel Jesus e Willian, os brasileiros venceram os donos da casa por 2 a 0. As redes balançaram logo no primeiro tempo.

A equipe do Brasil tomava conta das iniciativas ofensivas e seguia pressionando a Venezuela no campo de defesa. Foi assim que o goleiro Dani Hernandéz vacilou e deu as bolas nos pés de Gabriel Jesus. O camisa 9 dominou e mandou por cobertura para abrir o placar no Estádio Olímpico de Mérida.

Com o placar favorável, os brasileiros seguiram pressionando para tentar ampliar o marcador. A Venezuela tentava chegar ao empate através do atacante Peñaranda, que chegou a levar perigo à meta defendida por Alisson. No segundo tempo, o Brasil repetiu a fórmula que deu certo no primeiro tempo. Após uma série de chances perdidas nos minutos iniciais, Renato Augusto fez boa jogada na esquerda e cruzou para Willian mandar para o fundo dos gols.

Com o placar quase definido, o jogo ainda teve uma queda de energia aos 29 minutos de jogo. Após pouco mais de 15 minutos, a luz foi reestabelecida, mas o placar seguiu inalterado até o fim do jogo. Com o resultado, a seleção brasileira assumiu a liderança das Eliminatórias, com 21 pontos, superando o Uruguai, que tem 20. Na próxima rodada, o Brasil tem pela frente o clássico contra a Argentina no dia 10 de novembro, no estádio Mineirão, às 21h45.