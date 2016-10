Justiça proíbe realização de vaquejada em Praia do Forte

A Justiça proibiu na última terça-feira (11), a realização da vaquejada que estava marcada para ocorrer entre os dias 13 e 16 de outubro no Parque Nossa Senhora de Fátima, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, durante o evento 'Desafio Bahia Forte Vaquejada 2016'. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública, na segunda-feira (10), com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou a prática como crime ambiental de maus-tratos a animais. A proibição não vale para o leilão programado para acontecer no evento.

Segundo um dos organizadores do evento, Andre Corró, o cancelamento deixa de gerar diretamente cerca de 150 empregos. "Só para o evento são de 100 a 150 pessoas que trabalahriam, fora os outros empregos de tratadores, veterinários das equipes que viriam para cá", informou, de acordo com o jornal A Tarde. Ele disse ainda que o leilão que não foi proíbido pela justiça também foi cancelado e terá uma nova data.