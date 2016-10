A maldição presidencial

Assim como o Egito penou por suas sete pragas, no Brasil, estamos pagamos pela maldição presidencial que oscila entre o Fora Temer e o Tchau Querida. Dedicamos a eles tempo, ira, discursos, redes sociais. Com este ódio direcionado esquecemos que as reais mazelas e reformas são devidas ao Congresso. Eivado de mordomias, cumplicidades, omissões, biografias corruptas, corporativismo, não exerce seu papel. Não fiscaliza, não legisla, não muda.

Cumprissem com o mínimo sua obrigação constitucional e o presidencialismo brasileiro não seria o faraonismo que é, nem estaria havendo a judicialização da política. Não podemos esquecer que é de lá que tem de sair as reformas, os ajustes, as propostas, as respostas que a Sociedade brasileira tanto pede. Quando ficamos focados na maldição presidencial e deixamos de ir às ruas e as redes pressionar o Congresso, cobrar, exigir, punir, repudiar, aplaudir, os congressistas, lhes conferimos uma impunidade que faz, apenas, aflorar os maus costumes, as barganhas, as negociatas.

É para cima do Congresso que temos de ir!