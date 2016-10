Defesa Civil teme colapso de água em Sergipe por causa da seca

O coordenador Estadual da Defesa Civil, major Erivaldo Mendes, não descarta o risco de um colapso de água nos municípios sergipanos de Cedro de São João, Telha e Propriá, localizados no Baixo São Francisco, e também na capital, onde cerca de 60% do abastecimento vêm do Velho Chico. “Com a vazão do Rio São Francisco baixada para 700m3/s, a captação que a Deso faz fica comprometida e traz o risco de colapso no abastecimento nestas três cidades, além de atingir cerca de 1 milhão de pessoas na Grande Aracaju, que recebem água da Adutora do São Francisco”, declarou.

A captação da Adutora do São Francisco está localizada em Telha, a 107 quilômetros da capital, município que está entre os 18 de Sergipe em situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado, assim como Cedro de São João e Propriá, que aguardam a análise do Ministério da Integração Nacional. “Este reconhecimento do Governo Federal é muito importante para a execução das ações emergenciais”, observou.

A Defesa Civil de Sergipe já decretou situação de emergência nos municípios de Itabi, Frei Paulo, Macambira, Canindé de São Francisco, Capela, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, São Domingos, Telha, Carira, Ribeirópolis, Propriá, Cedro de São João e Gracho Cardoso.

Mendes informou ainda que a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (Codevasf) vai desenvolver uma dragagem de um canal, onde está situada a captações, para evitar o esgotamento da água. “Então, precisa dessa emergência para que a obra seja feita de maneira mais célere pela companhia”, frisou o coordenador.

Com a decretação federal, os municípios também passam a desfrutar de benefícios como a perfuração de poços e a operação carro-pipa, que é aplicada pelo Exército. Atualmente, o 28º Batalhão de Caçadores, situado em Aracaju, desenvolve um trabalho com 11 municípios de Sergipe e 22 da Bahia.

“Cerca de 200 mil pessoas estão sendo atendida pela operação carro-pipa. Os municípios são selecionados pela Secretaria de defesa Civil do Governo Federal e o Exército executa através do Ministério de Defesa e Comando de operação Terrestre”, explicou o comandante do 28º batalhão de Caçadores, coronel Marcos Aurélio Küster de Paula.

“O Estado tem ajudado aos municípios primeiro na decretação, já que o processo é muito técnico e precisam saber como fazer dentro da lei. Também desenvolve ações práticas como perfuração de poços em municípios que estão dentro do cenário de seca e na colocação de dessalinizadores”, explicou major Mendes.