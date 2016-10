Público joga bebida em Anitta após show com três músicas; veja vídeo

Já circula na web o vídeo do momento em que Anitta foi atingida por bebida lançada pelos fãs após a confusão em que resultou seu show em Cabo Frio na noite desta terça-feira(11). Por volta das 4h, a cantora anunciou que iria encerrar a apresentação e foi agredida pelo público.

De acordo com a organização da festa, também foram jogadas latinhas e a área reservada para a cantora sofreu tentativa de invasão. O evento teve horário de início anunciado para as 22h, e segundo um dos donos do local, Leonardo Gregório, ouvido pelo G1, o contrato estipulava que ela subisse ao palco entre 3h e 3h30 da madrugada, mas ela só iniciou o show às 3h58. Ainda de acordo com ele, os fãs atendidos por Anitta antes do show reclamaram da cantora.

"Quando foi 3h03 o Belo tinha passado o show, o palco já estava montado pra ela, entraria no cronograma certinho. Ela ficou no camarim, atendeu uns 20 fãs e muitos reclamaram da forma grosseira que ela tratou. Ela subiu ao palco 3h58 e desceu 4h05, falando que tinha compromisso em São Paulo", contou ele.

E continuou: "Quando ela começou a falar, a reação das pessoas foi a de tacar latas, copos. Muita gente tacando coisas, tentando agredir, acredito que tenha sido agredida sim, muita confusão. [...] Até agora não entendi o porquê disso [atitude da cantora]. Acredito eu que tenha sido uma atitude dela e não da produção. Em um show de R$ 90 mil isso não poderia acontecer", finalizou o organizador.

Leonardo Gregório afirmou que a empresa vai registrar uma ocorrência e mover uma ação judicial contra a cantora.

Em nota oficial, a assessoria de Anitta reiterou a versão dela:

"Informamos que ontem no Arena Music, em Cabo Frio, a produção do evento atrasou em uma hora o início do show de Anitta, causando insatisfação dos fãs que aguardavam a cantora. A produção do evento estava informada que infelizmente não poderia ter atraso e estava de acordo.

Em respeito ao público, Anitta subiu ao palco, realizou um show reduzido, cantando alguns de seus grandes sucessos. Após cantar, Anitta anunciou a todos que precisaria encerrar pois tinha um novo compromisso que não poderia ser prejudicado pelo atraso causado pela organização do evento em Cabo Frio. Para honrar seu novo compromisso, Anitta partiu na manhã de hoje do Rio de Janeiro para São Paulo, onde a cantora tem ensaio e show".