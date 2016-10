Brumado: Feto de quatro meses é encontrado em lixeira de hospital

Um feto de quatro meses foi encontrado dentro de uma lixeira no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, no município de Brumado, Sertão Produtor. De acordo com informações do portal G1, funcionários da equipe de higienização da unidade encontraram o feto no final da manhã da última terça-feira (11) quando recolhiam o lixo.

Segundo a Polícia Civil, o feto foi recolhido e levado para o Departamento de Polícia Técnica de Brumado após uma equipe ser acionada. Ainda de acordo com a publicação, ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que jogou o feto na lixeira e o caso está sob investigação.