Semana Espírita será aberta no sábado. Família é o tema

“Família – Encontro de Almas” é o tema da 38ª Semana Espírita de Feira de Santana que será aberta neste sábado, 15, a partir das 20:00, no ginásio de esportes do Colégio Castro Alves. O palestrante Jorge Elarrat, de Roraima, vai falar sobre o tema central do evento, que segue até o dia 23 de outubro.

As conferências à noite terminam no dia 22. Todos os dias a partir das 19:30 acontece o Momento de Arte, com apresentações culturais.

Anualmente, o público feirense lota as dependências do ginásio para conferir diversas abordagens sobre temas sempre interessantes e relevantes para o crescimento espiritual da humanidade.

Na segunda-feira, 17, é preciso chegar cedo a fim de garantir um lugar e ouvir mais uma conferência do médium feirense Divaldo Franco, considerado o principal orador da doutrina espírita. Este ano, ele vai falar sobre Constelação Familiar. Normalmente nas palestras de Divaldo o local enche meia hora antes.

De acordo com o médium Divaldo Franco, “a família é fundamental para todas as pessoas, pois é a primeira célula da qual participamos na sociedade”. Ele explica que “devemos nos esforçar para conhecer os novos padrões, paradigmas e determinações a respeito desse núcleo do qual deriva a sociedade”.

Durante toda a semana, vários aspectos ligados ao tema central do evento serão abordados nas conferências - a presença de Jesus Cristo no lar; a perda de entes queridos; o parentesco corporal e espiritual; a reencarnação em família e a importância de valorizar este primeiro laço em sociedade, entre outros.

Confira a programação completa do evento no perfil do Facebook: www.facebook.com/semanaespirita.fsa.