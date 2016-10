Feira: Bebê consegue transferência para fazer cirurgia após 70 dias de espera

Uma bebê que aguardava transferência de uma unidade médica de Feira de Santana deixou a cidade nesta quarta-feira (12).

Com pouco mais de dois meses, a pequena Andressa Vitória foi transferida nesta quarta-feira (12) para um hospital particular no Rio de Janeiro. Andressa, que nasceu com uma enfermidade grave no coração, precisa fazer uma cirurgia cardíaca.

Segundo a TV Subaé, a criança estava internada no Hospital da Mulher há 70 dias, desde que nasceu. A menina deixou o hospital em uma aeronave equipada com UTI.

A previsão é que a bebê passe cerca de dez dias no Rio de Janeiro. As despesas de estadia e transporte serão pagos pelo governo do Estado da Bahia que foi obrigado pela Justiça Federal após pedido da Defensoria Pública da União.