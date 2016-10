Cerca de 12 mil pessoas visitaram os parques públicos no Dia das Crianças

Cerca de 12 mil pessoas visitaram os parques Frei José Monteiro Sobrinho e Radialista Erivaldo Cerqueira durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta quarta-feira, 12, data que também é convencionada como o Dia das Crianças. E como era de se esperar, o público infantil foi maioria dos dois equipamentos, que contaram com uma programação especial.

Somente no Parque da Cidade foram registradas a presença de cerca de 8 mil pessoas, conforme o Departamento de Áreas Verdes. No local foi ofertado para as crianças passeio de trenzinho, de pedalinho, camas elásticas, além da distribuição de pipoca, algodão doce e mais de dois mil presentes, destinado para os mais carentes. O dia foi aberto com um café da manhã a base de frutas, que foi servido para criançada.

As crianças que foram ao Parque da Cidade também puderam viver a experiência de brincadeiras que já são quase extintas nos dias de hoje, como bolinhas de gude, pula corda, pé de lata, carrinho de lata, carrinho de rolimã, dentre outras. As informação são da Secom.

No Parque da Lagoa um dos principais atrativos foi a pequena fauna local, composta por patos, marrecos, galos e galinhas da raça galizé, e galinhas d’água, nativas do local, que não se incomodam com a aproximação das pessoas, e parecem ter uma interatividade ainda maior com as crianças.

De acordo com o diretor do Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho, as atividades continuam durante toda a semana, principalmente com as visitas de escolas das redes pública e privada. "Já temos vários agendamentos de escolas até o final da semana, e devemos receber até lá cerca de dois mil alunos", revela.