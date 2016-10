David Neto perdeu cargos e diz que agora volta para Fernando Torres

O vereador David Neto, que após perder o mandato na eleição do dia 2 resolveu se queixar publicamente acerca da distribuição de cargos pelo prefeito José Ronaldo, diz que seu “lado agora é Fernando Torres”. Ele se queixa de que foi fiel a Ronaldo, mas perdeu cargos que possuía na administração de Tarcízio Pimenta. Leia entrevista a seguir:

O senhor se queixou da distribuição dos cargos pelo prefeito, que não teria sido igualitária entre os vereadores. O que seria uma distribuição justa?

O município tem mais ou menos 9 mil e poucos cargos. Mais ou menos 3 a 4 mil são concursados. O resto são cooperativas, cargos administrativos de alguns setores. Isso aí são distribuídos. Só que aí alguns vereadores são mais contemplados do que outros. É o pensamento do prefeito, não posso fazer nada. Ele é quem distribui e a gente fica naquela situação. Vim junto com o ex-prefeito Tarcízio Pimenta, tinha uns cargos, na transição de prefeito perdemos uns 30 cargos. E não foi repondo. Mas eu não me queixo. Quando tem que perder perde.

Qual o mínimo de cargos que o vereador tem para indicar?

O problema não é o mínimo nem o máximo. É a igualdade. Se não tiver igualdade dentro da Câmara, na hora de partir para o pleito, a eleição, aquele que tem mais, lógico que leva muito mais vantagem do que aquele que praticamente não tem quase nada.

Quem tem menos cargos para indicar tem quantos?

Tem gente aqui que deve ter por volta de 25, 30 cargos, mais ou menos.

Então se Zé Carneiro tem 300, tem 10 vezes mais?

Não é só vereador Zé Carneiro que tem 300 não. Aqui tem o vereador Ronny, tem vários contemplados, que são cheios de cargos, Justiniano, todos eles. O que é que vamos fazer? As pessoas que o prefeito quer abençoar melhor que abençoe. O futuro, a Deus proverá.

Mas todos os que o senhor cita estão nesta faixa de 300 cargos?

Tem muitos aí que tem muitos cargos. Esses cargos de cooperativa mesmo são muitos. Agora o que quero dizer é o seguinte: entrei nesta casa, fui fiel ao prefeito José Ronaldo, a todos os projetos. Disse que estaria com ele, como estive no DEM. Tenho o meu amigo pessoal, o deputado Fernando Torres, que queria que eu passasse para o PSD. Não fui. Se estivesse, estaria eleito. Meu erro todo foi esse aí.

O senhor está rompendo com o prefeito José Ronaldo?

Não estou rompendo, que faço parte do DEM. Mas eu vou cuidar da minha vida pessoal. Vamos aguardar para ver. Tenho que ter lado e meu lado hoje é Fernando Torres.