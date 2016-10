Zé Carneiro admite influência de cargos na eleição, mas diz que quantidade é pouca

Os cargos na máquina pública municipal proporcionados pelo prefeito José Ronaldo para indicação dos vereadores não são centenas, de acordo com o vereador José Carneiro. “Não passa de 60, 70 pessoas”, calcula o líder do governo na Câmara municipal.

“Não são centenas, como apontou o vereador David Neto?”, questionei, e ele respondeu. “Gostaria muito, porque aí minha votação sem dúvida seria mais expressiva”.

Foi o segundo momento na entrevista que gravei com ele em que o vereador admitiu a influência das indicações na própria eleição. Fizera o mesmo ao defender a qualificação dos indicados. “Colocamos lá pessoas além de capacitadas para exercer a função, pessoas também que sem dúvida contribuíram com nosso mandato, com nossa eleição”.

Seguindo esta lógica, o vereador torna a dizer, como fizera durante sessão da Câmara, que queria ter mais cargos. “Acho que 60, 70 indicações num município como Feira de Santana não está acima do limite, num volume alto. Muito pelo contrário, acho até que a quantidade ainda é pouca”, avalia.

Ele justifica: “Nós que fazemos parte da base do governo, acho que merecemos sim ser contemplados com algumas indicações. Não vejo nada demais nisso”.

A cota de cada um é igualitária, afirma. Foi estabelecida no início do governo, mas é ajustada à medida que vagas vão surgindo. “As indicações foram feitas em fevereiro de 2013. De lá pra cá, quando tem uma inauguração nova, o prefeito às vezes pede a um vereador pra indicar um; a outro pra indicar outra”, descreve.

Sobre o campo de atuação dos nomeados, Carneiro diz que tem pessoas diversas. “Eu tenho pessoas na secretaria de Saúde, eu tenho pessoas na Educação. E as funções são diversas. Dos serviços gerais a técnico de enfermagem, a enfermeira, a técnica de radiologia. São cargos técnicos a maioria, de pessoas capacitadas, que estão exercendo suas funções”, defende.