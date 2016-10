Motociclista de 34 anos morre em colisão com ônibus na BR-324

Um motociclista de 34 anos morreu, no início da tarde desta quinta-feira (13), ao colidir no fundo de um ônibus na BR-324, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h, no sentido Feira de Santana, na altura da Brasilgás. Não há detalhes sobre as circunstâncias da batida.

A PRF informou ainda que, o acidente pode ter acontecido por falta de atenção da vítima, identificada como Fabio Sousa de Jesus. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A situação deixou o trânsito lento nos dois sentidos da via. Até por volta das 12h50, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ainda era aguardado para a retirada do corpo. As informações são do Metro1.