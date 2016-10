Policial militar morre em acidente de carro na BA-262, sul da Bahia

Um policial militar, de 55 anos, morreu em um acidente de carro na BA-262, rodovia que liga Ilhéus a Uruçuca, no sul da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na noite de quarta-feira (12), por volta das 21h.

Rosenildo dos Santos Rodrigues estava sozinho no carro quando aconteceu o acidente. Ele havia saíde e Itajuípe, onde morava, para Ilhéus, onde trabalhava. Segundo a PRF, o PM ficou preso às ferragens e morreu no local. Ainda não há informações do que provocou o acidente.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do PM e informou que Rosenildo era cabo e também aluno do curso para se tornar sargento da corporação. Ele era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/Cacaueira e estava na PM há 23 anos. O policial deixou a mulher e doias filhos. Ele será enterrado nesta quinta-feira (13), às 17h, na cidade de Itajuípe.