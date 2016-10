IBGE: 13,6% das pessoas com idade para trabalhar estão sem emprego

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (13) um indicador que aponta que 13,6% das pessoas em idade para trabalhar (14 anos ou mais) no Brasil, o equivalente a 22,7 milhões de pessoas, estão sem emprego.

Segundo informações do jornal O Globo, o índice, chamado taxa composta da subutilização da força de trabalho, reúne taxa de desemprego (11,6 milhões), taxa de desemprego por insuficiência de horas trabalhadas (4,8 milhões) e força de trabalho potencial (6,2 milhões). Os dados referem-se ao segundo trimestre de 2016. A categoria que consideram insuficiência de horas trabalhadas comporta pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais.

Já a força de trabalho potencial é formada pelo grupo de pessoas que não estavam trabalhando nem procurando emprego, mas que estavam disponíveis para trabalhar – ou ainda as que estavam procurando, mas não estavam disponíveis no momento em que o IBGE realizou a pesquisa. A taxa funciona como complemento à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios divulgada em março deste ano pelo IBGE, com base em orientações da Organização Internacional do Trabalho (OIT).