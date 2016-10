Micro-ônibus bate em carreta e 18 pessoas ficam feridas no norte da Bahia

Cerca de 18 pessoas ficaram feridas após um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta na BA-131, trecho do município de Caém, na região norte da Bahia.

De acordo com o G1, no micro-ônibus viajavam 15 pessoas e três na carreta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista da carreta perdeu o controle da direção, a a cabine bateu no micro-ônibus, que caiu em um terreno ao lado da rodovia.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina, a 15 km de Caém. Por conta do acidente, o tráfego ficou lento no local, mas foi normalizado após a remoção dos veículos, por volta do meio-dia.