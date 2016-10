ACM Neto anuncia mudanças na estrutura municipal e redução de terceirizados

O prefeito ACM Neto anunciou que irá fazer "mudanças profundas" na estrutura da nova gestão da prefeitura, a partir do próximo ano, quando inicia seu segundo mandato. Entre as alterações, anunciadas na quinta-feira (13), está prevista a redução do número de trabalhadores terceirizados, que podem ser substituídos por Reda (regime especial de contratação) ou cargos de confiança. A mudança é necessária para garantir a redução de custos e a manutenção dos investimentos da prefeitura. De acordo com o prefeito, a arrecadação vem caindo nos últimos meses e as despesas em algumas áreas tiveram aumento e, por isso, a prefeitura precisa equilibrar as contas. Segundo o prefeito, setembro foi o pior mês do ano em arrecadação na prefeitura, principalmente no quesito das transferências estaduais e federais. Entre as áreas que provocaram acréscimo nas despesas, o prefeito destacou o aumento de investimentos nas áreas de saúde e educação.

Apesar do esforço para conseguir equilibrar as contas, ele diz que não pretende aumentar impostos. Um grupo de trabalho, coordenado pelo ex-chefe da Casa Civil, Luiz Carrera, está fazendo reuniões semanais para definir as mudanças. Ao final, o redesenho da prefeitura servirá como base para um projeto de lei que será encaminhado para votação na Câmara Municipal na segunda quinzena de novembro. A expectativa é de que o projeto seja aprovado entre novembro e dezembro para que a nova estrutura passe a vigorar no dia 1º de janeiro. Ainda de acordo com o prefeito, as reformas internas vão além de mudanças em nomes de secretarias -- que também devem ocorrer.