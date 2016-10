Feira Que Te Quero Ver promove valorização do patrimônio histórico da cidade

Conhecer a história da própria cidade desperta sentimentos de pertencimento, valorização e orgulho, explica o professor e historiador Renê Brito Nascimento, que atua na equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. E é exatamente esta a proposta do projeto Feira Que Te Quero Ver, iniciativa da Seduc, que promove a difusão do patrimônio histórico de Feira de Santana entre os alunos da Rede Municipal e a produção de materiais audiovisuais tendo como pano de fundo os edifícios feirenses.

Agora, os trabalhos produzidos pelos alunos estão sendo avaliados pela comunidade que pode votar nos melhores até o próximo dia 16. Os vídeos e e-books elaborados pelos próprios estudantes estão disponíveis no site do concurso, no endereço eletrônico: www.feiraquetequerover.com.br.

Os estudantes participaram de várias etapas do projeto cujo principal objetivo é despertar neles o interesse pelo patrimônio histórico e cultural da cidade e ainda convidá-los a utilizar plataformas digitais. Os alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental de 21 escolas municipais aprenderam sobre os espaços e visitaram edifícios como o Paço Municipal Maria Quitéria, o Mercado de Arte Popular, Catedral Metropolitana de Santana (a Igreja Matriz), Igreja Senhor dos Passos e o Casarão Fróes da Motta, entre outros.

As visitas foram registradas através de fotos, vídeos e entrevistas, para que assim os estudantes produzissem o material. “É importante que os jovens cidadãos conheçam a história do seu município, é através desta história que eles poderão ter conhecimento sobre o passado e sua influencia no presente. Penso que a partir deste conhecimento do passado é que haverá a valorização do ser no presente”, explica o professor Renê Nascimento.

Os estudantes produziram os materiais, usando plataformas digitais como celular, tablet e gravadores. Após o período de votação destinado à comunidade, os vídeos e e-books serão analisados e votados entre os dias 17 e 21 de outubro por uma comissão composta por professores, pesquisadores e/ou produtores ligados à articulação do audiovisual com a educação. A cerimônia de premiação dos três trabalhos mais votados será no dia 31 de outubro, no Centro de Cultura Maestro Miro.

“A história de Feira de Santana é muito rica, tudo que já pesquisei para utilizar na área de educação comprova isso. Ainda há muito a ser pesquisado e, na verdade, muito pouco é feito ainda no sentido de conhecer a história da cidade e pesquisar a respeito. Por isso, este tipo de projeto é tão importante”, avalia Renê. As informações são da Secom/PMFS.