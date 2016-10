Exército abre seleção com salários de até R$ 7.458 mil; há vagas para Feira

Estão abertas até 30 de outubro as inscrições para seleção de Oficiais, Sargentos e Cabos Temporários do Exército Brasileiro, para cidades da Bahia (Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso e Barreiras) e de Sergipe (Aracaju). A remuneração bruta inicial será de R$ 2.512,16 (para Cabo Especialista), R$ 3.857,00 (para Sargento Técnico) e R$ 7.458,92 (para nível superior na graduação de Aspirante a Oficial).

Na Bahia, as oportunidades são para:

Salvador - Nível Superior: Bacharelado em Informática, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, e Licenciatura em História, Inglês e Espanhol; Nível Médio: Técnico em enfermagem, Informática, Eletrotécnica, Contabilidade, Manutenção Automotiva, Topografia e Instrumentos Musicais; Nível Fundamental: Motorista habilitado nas categorias D e E.

Feira de Santana - Nível Médio: Técnico em Enfermagem, Contabilidade e Administração; Nível Fundamental: Motorista habilitado nas categorias D e E.

Paulo Afonso - Nível Fundamental: Motorista habilitado nas categorias D e E, e Auxiliar de mecânico de viatura.

Os interessados nas vagas da Bahia devem se inscrever pelo site da 6ª Região Militar, para incorporação no dia 1º de fevereiro de 2017. O processo seletivo é composto por etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista, prova escrita (licenciatura) e prática (músicos), inspeção de saúde e Exame de Aptidão Física (TAF).

Os aprovados em todas as etapas serão convocados para iniciarem a formação básica no Estágio de Adaptação ao Serviço e preencherão o cadastro de reserva, sujeito à existência de vagas nas Organizações Militares.

Os candidatos devem estar em dia com as obrigações perante o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral; possuir bons antecedentes e idoneidade moral; ter no mínimo 1,60 m de altura, se for do sexo masculino, e 1,55 m, se for do sexo feminino; possuir, no máximo, sete anos de serviço público anterior; e estar de acordo com as orientações específicas do Aviso de Convocação, disponível no site da 6ª Região Militar.

Outros pré-requisitos são:

Para Oficial Técnico Temporário (OTT)

Ser candidato voluntário do sexo masculino ou feminino, formado em instituição de Ensino Superior / Possuir menos de 38 (trinta e oito) anos de idade em 31 de dezembro de 2017 / Ser brasileiro nato.

Para Sargento Técnico Temporário (STT)

Ser candidato voluntário do sexo masculino ou feminino, tendo concluído o Ensino Médio e Curso Técnico que o habilite a exercer o cargo para o qual se candidatou / Possuir, no mínimo, 19 (dezenove) anos e, no máximo, 37 (trinta e sete) anos de idade em 31 de dezembro de 2017 / Ser brasileiro nato ou naturalizado.

Para Cabo Especialista Temporário (CET)

Ser candidato voluntário do sexo masculino, tendo concluído o Ensino Fundamental e Curso que o habilite a exercer o cargo para o qual se candidatou / Possuir, no mínimo, 19 (dezenove) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade na data da incorporação / Ser brasileiro nato ou naturalizado.

As informações são do G1 Bahia.