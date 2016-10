Morre aos 72 anos Orival Pessini, criador dos personagens Fofão e Patropi

Criador dos personagens Fofão e Patropi, o ator e humorista Orival Pessini, 72 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (14), por volta das 4h, em São Paulo. Segundo informações do portal G1, Pessini tinha câncer no baço e estava internado no Hospital São Luiz.

O falecimento foi comunicado pelo empresário do ator. "Uma pessoa que trouxe alegria a varias gerações com seu humor adulto ou para as crianças com o Fofão", afirmou. Pessini é natural de Marília (SP) e começou a carreira no teatro amador, atuando em comerciais. Em 1963, estrou na TV Tupi, no infantil “Quem conta um conto”. Anos depois, tornou-se sucesso com os personagens Sócrates e Charles do seriado Planeta dos Macacos, da TV Globo.

Um dos seus mais conhecidos personagens, Fofão foi criado em 1983, para o programa “Balão Mágico”, também da Globo. Já Patropi foi criado antes do fim da atração, para o programa “Praça Brasil”. O hippie universitário tinha bordões famosos como “Sei lá, entende?!” e “Sem crise, meu!”. O personagem participou ainda dos programas “A Praça É Nossa” e “Escolinha do Gugu”, ambos do SBT, além de “Escolinha do Professor Raimundo” (Globo) e “Escolinha do Barulho” (Record).